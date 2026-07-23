Вражду разжигают политики: опрос обнаружил, как на самом деле поляки относятся к Украине

Большинство поляков призывают к сотрудничеству с Украиной, несмотря на исторические споры. / © ТСН

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В период со 2 по 12 июля 2026 исследовательский центр CBOS провел масштабный опрос среди 938 совершеннолетних жителей Польши относительно их отношения к украинско-польским отношениям. Результаты исследования продемонстрировали глубокий раскол в обществе по историческим вопросам, но в то же время подтвердили мощное желание граждан объединиться на фоне общей военной угрозы.

Об этом пишет RMF24.

Отмена ордена и исторические образы

Согласно опубликованным данным, 59% опрошенных поляков поддерживают решение президента Кароля Навроцкого о лишении украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. Отрицательно этот резонансный политический шаг оценивают лишь 28% респондентов, тогда как мнения относительно реальных последствий такого решения для самой Польши разделились поровну.

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Кроме того, польское общество демонстрирует очень жесткую позицию по защите собственной исторической памяти. 84% граждан убеждены, что государство обязано официально реагировать на любые попытки глотификации исторических фигур, которые причастны к преступлениям против польского народа.

Однако право украинцев на собственных национальных героев вызывает значительно более жаркие дискуссии. Около 44% поляков готовы признать такое право соседей даже вопреки негативной роли этих деятелей в общей истории, тогда как 42% выступают категорически против подобных компромиссов.

Российская угроза и политические игры

Несмотря на сложные исторические споры, 80% участников опроса четко осознают, что от любого конфликта между Польшей и Украиной выигрывает исключительно Россия. Более того, 73% респондентов открыто обвиняют политиков обеих стран в том, что они искусственно разжигают рознь ради собственных политических дивидендов.

На этом фоне подавляющее большинство поляков (75%) отмечает, что в условиях российской агрессии Варшава и Киев должны отвергнуть споры и сосредоточиться на сотрудничестве ради безопасности. В то же время 52% опрошенных считают, что оба государства имеют гораздо больше общих интересов и целей, чем разногласий.

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Раскол общества на три лагеря

Что касается приоритетов в двусторонних отношениях, больше поляков (61%) ожидают тесного сотрудничества именно в сфере безопасности, тогда как восстановление Украины и чествование жертв Волынской трагедии набрали чуть более 40% голосов.

Социологи проанализировали настроения граждан и выделили три основные группы, наибольшей из которых являются «моралисты» (46%). Они требуют жесткого расчета за прошлое, а 95% из них полностью поддерживают лишение Зеленской польской награды.

34% респондентов принадлежат к лагерю «прагматиков» , которые смотрят в будущее и осуждают решения относительно ордена. Они почти единогласно (96%) призывают отложить исторические споры для совместной защиты от российского агрессора.

Третья и самая маленькая группа — это так называемые «отстраненные» (20%), часто не имеющие четкого мнения. Однако даже среди них 54% поддерживают упразднение награды, а 55% выступают за необходимость дальнейшего военного сотрудничества с Киевом.

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Напомним, после громкого конфликта Украина и Польша заявили о новых шагах в отношениях . В Киеве подчеркнули, что высоко ценят поддержку Польши с начала полномасштабного вторжения России.

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