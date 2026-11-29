Петр Павел / © Associated Press

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Президент Чехии Петр Павел назвал деятельность министра обороны Яромера Зуны деструктивной и вредной для страны. Среди причин критики – препятствование сотрудничеству с Украиной и попытки ограничить оборонные расходы.

Об этом Павел заявил в интервью Česká televize.

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«В последнее время должен сказать, что его деятельность я воспринимаю скорее как деструктивную, как вредящую Чешской Республике, а не как то, что нам как-то помогает», — подчеркнул президент.

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В частности, Павел вспомнил, что Зуна препятствовал начальнику Генерального штаба Мирославу Главачу посетить Украину, где тот должен был перенять боевой опыт украинских военных.

Что еще не устраивает президента Чехии

Помимо позиции по отношению к Украине, Павел раскритиковал кадровые решения внутри Министерства обороны и постоянные попытки Зуны сократить военные расходы.

Особое недовольство президента вызвало неоднократные заявления министра о том, что Чехии достаточно тратить на оборону 2% ВВП.

По мнению Павела, такая позиция связана с политикой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), которую представляет Зуна.

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"SPD уже давно заявляет, что расходы на оборону не являются ее приоритетом, что союзнические обязательства не являются ее приоритетом и что поддержка Украины не является ее приоритетом", - заявил чешский президент.

Чехия выступила против выделения 100 миллиардов евро Украине из бюджета ЕС

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал новый проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, в том числе из-за предусмотренных 100 миллиардов евро помощи Украине.

«Почему мы должны давать деньги из европейского бюджета Украине? Украина должна получать средства вне европейского бюджета», — заявил Бабиш.

Кроме того, чешский премьер выразил недовольство сокращением финансирования для Праги и значительными затратами на содержание европейских институций.

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В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц также подверг критике предложенный бюджет, но по другой причине. Он настаивает на сокращении общих расходов ЕС по сохранению стабильной многолетней финансовой поддержки Украины.

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