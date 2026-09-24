«Времена беспокойные»: поляков призывали готовить «эвакуационные рюкзаки» из-за угрозы РФ

Варшава. / © Associated Press

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На днях российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство НАТО: залетел из Калининградской области и около 42 секунд находился над Польшей. Варшава не только назвала инцидент умышленным нарушением правил безопасности, но и предупредила жителей о необходимости быть готовыми к возможной эвакуации.

Об этом идет речь в материале Metro.co.uk.

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Вице-премьер-министр страны и министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что на фоне сообщений об агрессии РФ и даже войне он готов эвакуационный рюкзак. В одном из интервью он рассказал, что сам готовится к возможным чрезвычайным ситуациям.

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«У меня дома есть запасы риса, ручной насос, а также консервация из фруктов из собственного сада», — сказал он.

По словам министра, он также ознакомился с инструкциями по безопасности и выяснил, где находится ближайшее укрытие. Сикорский подчеркнул, что каждому следует знать хотя бы базовые правила оказания первой помощи.

На вопрос, нужно ли людям собрать тревожную сумку с запасами на случай чрезвычайной ситуации, он ответил, что следует прислушаться к рекомендациям государства.

«Если государство говорит гражданину: „Послушайте, времена беспокойны, лучше быть готовы“, — нет ничего плохого в том, чтобы к этому прислушаться», — высказался глава МИД.

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Между тем глава МВД Марцин Кервинский заявил, что страна готовится к возможным кризисным сценариям, в том числе нападению России. По его словам, в Польше разрабатываются планы эвакуации на уровне гмин, воеводств и всего государства. Эффективность этих мер будет зависеть от готовности системы обороны и реагирования на кризисные ситуации.

Угроза для Польши

После вторжения российского вертолета Ми-8, военные опубликовали заявление, что полет борта отслеживали радиолокационные системы вооруженных сил Польши. По их словам, инцидент свидетельствует о том, что РФ еще раз проверяет боеготовность нашей противовоздушной обороны страны.

Отметим, что 15 сентября в Польше вблизи американской базы противоракетной обороны в Редзиково зафиксирован беспилотник, вошедший в запретную для полетов зону. Однако польские военные не стали его сбивать. По данным издания Onet, они просто позвонили по телефону на экстренную линию 112.

В то же время аналитики ISW отмечают, что использование пилотируемой авиации свидетельствует об очередном утечке эскалации со стороны Кремля. Если раньше РФ активно применяла беспилотники, то теперь перешла к провокациям с участием вертолетов и разведывательных самолетов. Систематические нарушения границ стран Альянса являются частью так называемой кампании Фаза Ноль.

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