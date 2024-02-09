Временная защита для беженцев в Польше: какие изменения ждут украинцев

В Польше временную защиту украинских беженцев могут продлить до 30 июня 2024 года. Украинцы, которые планируют и дальше оставаться в стране, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.

Об этом рассказали в миграционной платформе EWL, передает РБК-Украина.

Изменение временной защиты для украинцев

Директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик рассказал, что такая возможность для граждан Украины со статусом PESEL UKR есть с 1 апреля 2023 года, если у них есть работа, бизнес в Польше или высококвалифицированные работники.

"Большинство украинских беженцев и трудовых мигрантов сейчас подписывают трудовые договоры на год-два. Речь идет о тех, кто принял решение остаться в Польше дольше. Они сейчас пользуются временной защитой, но впоследствии тоже могут подать документы на избитую карту", — говорит он.

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Несмотря на это, украинцы могут выехать в другую страну ЕС. Речь идет о тех, кто имеет основания для легального пребывания и получения карты избитой (на основе работы, воссоединения с семьей или по другим причинам) останутся в Польше, считает директор международной рекрутации EWL.

"Вопрос оставаться или уезжать может предстать перед украинскими беженцами, не имеющими работы в Польше или возможности работать (женщины с детьми или уязвимые категории), но вероятно, для них будет продлена временная защита. Стоит дождаться принятия законопроекта и понять, какие именно изменения он внедрит", – отмечает Марцин Колодзейчик.

Украинские беженцы за границей – что известно

Ранее сообщалось, что в Польше планируют продлить срок легального пребывания беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.

Напомним, только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше – 65%, в Швеции и Великобритании – 56%, в Нидерландах – 50%. Между тем, в Германии украинцы получают помощь в размере 563 евро, а дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

В то же время, по последним опросам ООН, от 60-80% беженцев из Украины хотят вернуться домой.

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