Временная защита для украинцев в Европе: что запланировали в ЕС до 2027 года

ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев / © ТСН.ua

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Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года, о чем пойдет речь во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге 12-13 июня.

Посол Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов сказал об этом корреспонденту " Европейской правды «.

Всеволод Ченцов подчеркнул, что действующий механизм временной защиты украинцев в Евросоюзе будет продлен до марта 2027 года.

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«Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года», — заявил Всеволод Ченцов.

По его словам, на решение Еврокомиссии «повлияла ситуация безопасности в Украине, которая, к сожалению, не улучшается».

Также следует учесть, что около половины украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС, — это женщины, и около трети — дети, т.е. уязвимые категории.

«ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно», — пояснил посол Украины.

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Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС идет дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

Дипломат сообщил, что в начале лета состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Алексея Чернышева, который будет обсуждать с профильным еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно «общий подход к указанному вопросу».

«Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, — тех, кто готов вернуться, — если ситуация с опасностью будет позволять это», — рассказал он.

По результатам консультаций с украинской стороной Еврокомиссия должна прокоммуникировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

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Напомним, только в Германию в 2024 году выехало 108 тыс. украинцев, а всего в этой стране нашли убежище около 1,2 млн.

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