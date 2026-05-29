Временная защита подходит к концу: что ждет украинцев в Литве и Латвии дальше

Около 47 тысяч украинцев в Литве и тысяч украинцев в Латвии живут, работают и воспитывают детей в рамках временной защиты ЕС. Однако этот статус имеет определенный срок действия – до 4 марта 2027 года.

Именно эта дата является ключевой для украинцев в странах Балтии. Согласно Директиве ЕС 2001/55/EC, временная защита в Литве и Латвии должна завершиться менее чем через год. Автоматического продления после этой даты не предусмотрено, поэтому украинцам уже сейчас советуют готовить документы для перехода на другие основания легального проживания.

Временная защита в Литве еще действует, но время истекает

В Литве временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года. В то же время, миграционные органы фиксируют постоянный поток новых заявлений — ежедневно поступает около 30–40 обращений.

Важный практический момент для украинцев в Литве – замена физических разрешений должна была состояться до 4 марта 2026 года. Тем, кто не успел это сделать, следует как можно быстрее обратиться в Департамент миграции Литвы — MIGRI.

В Латвии украинцы получают трехлетние временные виды на жительство. Формально жестких дедлайнов для подачи новых заявлений нет, однако это не означает, что следует ожидать до последнего момента. Документы представляются через Управление по делам гражданства и миграции Латвии - OCMA: лично в рижском центре на улице Pēles, 9, или онлайн.

Пока временная защита действует, украинцы в обеих странах имеют право на легальную работу, доступ к медицине и образованию. После 2027 г. эти права нужно будет подтверждать уже новым статусом.

Как украинцам легализоваться в Литве и Латвии после 2027 года

После завершения временной защиты украинцам придется переходить на национальные виды на жительство. В Литве и Латвии основными основаниями для этого остаются работа, семья или бизнес.

Самым сильным аргументом для миграционных служб станет официальный трудовой договор. В Литве знание языка для перехода из статуса временной защиты пока не требуется, однако может стать дополнительным преимуществом.

Еще одно основание – родственные связи. Речь идет о браке, зарегистрированном партнерстве или наличии детей или других близких родственников, имеющих право на жительство в стране. Для этого понадобятся оригиналы или нотариально заверенные копии документов.

Третий путь – бизнес или самозанятость. В таком случае необходимо будет подтвердить реальную деятельность и финансовую состоятельность. В Латвии требования к бизнес-основанию могут быть более строгими, в частности, относительно доходов и стабильности деятельности.

Для украинцев из регионов, не находящихся в зоне активных боевых действий, миграционные службы могут задавать дополнительные вопросы при рассмотрении заявлений. Также для мужчин от 18 до 60 лет могут проводиться проверки мобилизационного статуса.

Лучшие шансы у матери с детьми

Одной из категорий, для которых в Литве и Латвии предусмотрены наиболее реальные пути легализации, – матери с несовершеннолетними детьми. Особенно это касается женщин, являющихся единственными опекунами.

В Латвии матери, воспитывающие детей до 18 лет, могут претендовать на временный вид на жительство по семейным основаниям. Учеба ребенка в латвийской школе может быть дополнительным аргументом при рассмотрении заявления.

Для подачи документов через OCMA требуются свидетельства о рождении ребенка, подтверждение места жительства и документы об опекунстве.

В Литве матери с детьми младше 18 лет могут оформлять временное разрешение на проживание через MIGRI. Отдельным аргументом в гуманитарных заявлениях может являться психологическая реабилитация детей, прибывших из зон боевых действий.

Также в Литве важным фактором есть семейное воссоединение. Если у части семьи уже есть литовский статус или гражданство, это может упростить процедуру.

Пенсионерам будет сложнее

Для украинцев пенсионного возраста чаще всего недоступен трудовой путь легализации. Поэтому для них основными вариантами остаются гуманитарные основания или семейное воссоединение.

В Латвии временный вид на жительство по гуманитарным основаниям могут получить люди, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут самостоятельно обеспечить свое проживание. Для этого необходима медицинская документация.

Самым надежным вариантом для пенсионеров в Латвии может быть семейный вид, если в стране уже легально проживают их дети или внуки.

В Литве для уязвимых категорий также предусмотрены отдельные механизмы. Речь идет, в частности, о пенсионерах, имеющих ограниченные возможности для самостоятельного проживания. Медицинская и социальная поддержка может сохраняться только при своевременном переоформлении статуса.

Что украинцам в Литве и Латвии следует сделать уже сейчас

Украинцам в Литве и Латвии советуют не ждать 2027 и заранее определиться со своим будущим статусом.

Прежде всего, нужно проверить срок действия действующего разрешения. В Литве тем, кто не заменил карту до марта 2026 года, следует немедленно обратиться в MIGRI.

Далее следует определить основание для легализации: работа, семья, бизнес или гуманитарные обстоятельства. После этого следует собрать необходимые документы — паспорт, свидетельства о рождении, документы о родственных связях, трудовом договоре или медицинских справках.

Консультации можно получить у OCMA в Латвии, MIGRI в Литве, а также в представительствах УВКБ ООН.

Наибольшую нагрузку на миграционные службы ожидается осенью 2026 года. Поэтому те, кто подаст документы раньше, будут иметь больше времени на исправление возможных ошибок и прохождение процедуры без спешки.

После завершения временной защиты Литва и Латвия не закроют для украинцев возможность остаться, однако автоматического перехода на новый статус не будет. Лучшие шансы будут иметь те, кто заранее подготовит документы и сможет подтвердить основания для проживания.

Напомним, между тем Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это дает украинцам больше времени для легального проживания и работы в стране, однако после завершения действия специального статуса им придется оформлять другие документы для пребывания, в частности, карту избитую.

