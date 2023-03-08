Временная защита украинцев в ЕС: Еврокомиссия готова продлить срок

Европейская комиссия планирует инициировать продление срока предоставления временной защиты украинцам до 2025 года.

Европейская комиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты украинцам до 2025 года, выехавших из-за полномасштабной войны России.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько нужно. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления, если это будет необходимо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет применяться подход ЕС для обеспечения плавного перехода к альтернативным правовым статусам, позволяющим гражданам Украины получить доступ к правам по истечении максимального срока временной защиты.

С 4 марта 2022 года около 4 миллионов украинцев получили немедленную защиту в ЕС.

Напомним, власти Кипра продлили гражданам Украины действие статуса лиц, находящихся под временной защитой до 4 марта 2024 года.

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