Временная защита украинцев в ЕС после 2027 года под вопросом: что готовит Еврокомиссия

Украинские беженцы / © Getty Images

Реклама

Европейский Союз пересматривает предварительное решение о прекращении действия Директивы о временной защите украинцев в марте 2027 года. В Брюсселе продолжаются дискуссии по реформированию этого статуса и его возможному продолжению в измененном виде.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов и должностных лиц.

Что будет с временной защитой для украинцев

Несмотря на принятую в июне 2025 года рекомендацию постепенно сворачивать временную защиту, украинцам оказалось сложно перейти на обычные виды на жительство (через работу или обучение). Главными препятствиями стали слишком высокие требования к зарплатам и бюрократические трудности. Из-за этого количество людей, изменивших статус за последние полгода, остается очень низким.

Реклама

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер отметил, что из-за войны войны в Украине ЕС нуждается в новом плане действий после 2027 года.

«Временная защита — как следует из названия — является временной защитой, поэтому нам нужен следующий план и после марта 2027 года», — заявил Бруннер.

Возможные ограничения и новые критерии

По данным источников, Еврокомиссия готовит новое предложение, которое планируется представить в мае. Рассматриваются варианты сужения категорий лиц, имеющих право на защиту. В частности, дискуссии идут вокруг двух критериев:

Регион происхождения: возможность признания определенных областей Украины (в частности, западных) безопасными для возвращения.

Отношение к мобилизации: обсуждается ограничение защиты для мужчин призывного возраста.

Примером таких изменений служат инициативы стран, не входящих в ЕС или имеющих автономию в миграционных вопросах. Так, Швейцария уже признала семь западных областей Украины безопасными, а Норвегия с марта 2026 ограничила прием мужчин в возрасте 18–60 лет.

Реклама

Юристы отмечают, что ограничение защиты для мужчин может быть обжаловано в европейских судах как дискриминационное и нарушающее право на отказ от военной службы по совести совести.

Кроме того, существует риск, что введение сложных процедур проверки подпадающего под защиту нивелирует главную цель Директивы — быстрое предоставление убежища без чрезмерной нагрузки на административную систему ЕС.

Вопросы долгосрочного пребывания

В настоящее время у ЕС нет согласия на предоставление украинцам права на длительное разрешение на проживание после пяти лет пребывания. Как пояснила спецпосланница ЕС Ильва Йогансон, годы под временной защитой не засчитываются для получения постоянных документов. Против такой инициативы выступают как отдельные страны-члены, так и украинские власти, заинтересованные в возвращении граждан после завершения боевых действий.

Окончательное решение о судьбе временной защиты после марта 2027 г. страны ЕС должны утвердить квалифицированным большинством голосов после представления майского предложения Еврокомиссии.

Реклама

Временная защита для украинцев — последние новости

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант продления действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год. Такой вариант обсуждается вместе с его полной отменой после марта 2027 года.

Раньше мы писали, чтобы остаться на постоянное проживание в Финляндии по окончании действия временной защиты, украинцы должны найти работу по любой цене.

Австрия официально определила главный правовой механизм для украинцев, которые планируют остаться в стране после завершения действия временной защиты.