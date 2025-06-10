Временная защита в ЕС: что ждет миллионы украинских беженцев после 2027 года

Украинские беженцы / © Getty Images

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Полномасштабная война в Украине продолжается и вместе с ней затягивается неопределенность для миллионов украинцев в странах Евросоюза. Около 4,3 миллиона граждан Украины получили статус временной защиты. Еврокомиссия уже несколько раз продлевала его, а на этой неделе предложила продлить его до марта 2027 года. Однако этот статус создает все больше проблем, и ЕС активно ищет альтернативные решения.

Об этом сообщает NZZ.

Правовая неопределенность: вызовы на рынке труда и жилья

Статус временной защиты был рассчитан на три года. Украинцы получили его в 2022 году, и его срок действия должен завершиться в марте этого года. Однако причина побега остается неизменной: российская агрессия продолжается, и украинские города ежедневно подвергаются обстрелам.

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Эта правовая неопределенность ставит украинцев в невыгодное положение. В частности, на рынках труда и жилья. Компании неохотно нанимают людей, будущий статус которых в ЕС остается неясным. Поэтому, как отмечает политический советник Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Мартин Вагнер, «потребность в перспективной стратегии становится все более насущной».

Поиск альтернатив: почему статус беженца не выход?

Существует консенсус относительно того, что перевод украинцев в традиционную систему предоставления убежища и признание их беженцами не является решением. Это бы полностью перегрузило системы многих стран-членов ЕС. Например, в Чехии, где около 400 тысяч украинцев имеют статус защиты, ежегодно рассматривается всего несколько сотен заявлений об убежище. И ресурсы органов просто недостаточны для такого наплыва.

Украина не заинтересована в том, чтобы ее граждане массово становились постоянными беженцами за границей. Вице-премьер-министр Украины Александр Чернышев подчеркнул в Брюсселе: «Нам очень нужны наши соотечественники, как только будет установлен мир».

Украинские предприниматели уже сейчас говорят о дефиците рабочей силы, особенно на востоке страны, вблизи линии фронта.

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Стремление домой угасает: новые вызовы для возвращения

Однако ключевым вопросом остается, сколько украинцев действительно вернутся домой. Если в начале полномасштабного вторжения большинство беженцев стремились к быстрому возвращению, то последние опросы свидетельствуют об изменении настроений. По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), летом 2024 года только 61% опрошенных украинцев заявили о намерении или надежде когда-нибудь вернуться на родину. Это гораздо меньше, чем 76% годом ранее.

Доля тех, кто планирует вернуться в Украину назад. / © ООН

Эксперты по миграции подчеркивают, что желание возвращаться во многом зависит от обстоятельств в родной стране, а не от условий пребывания за границей. Это создает дополнительные вызовы для Украины в послевоенный период и ЕС в разработке долгосрочной стратегии поддержки украинцев.

Постоянные обстрелы и нестабильная экономическая ситуация в Украине не способствуют быстрому возвращению беженцев домой. Чем дольше украинцы находятся в ЕС, тем лучше они интегрируются в новую среду. Особенно это касается детей. Многие родители не захотят возвращать их в страну, которую они мало знают, где их будущие перспективы могут быть хуже, чем в странах пребывания.

Ограниченные возможности для постоянного проживания и риски для уязвимых групп

В настоящее время в странах ЕС существуют разные механизмы предоставления украинцам статуса постоянного проживания. Однако, как объясняет Мартин Вагнер из ICMPD, «как правило, они ограничиваются беженцами, которые могут обеспечивать себя финансово, например, благодаря наличию рабочего договора». Это означает, что пожилые люди, женщины с детьми и лица с проблемами со здоровьем часто остаются вне таких решений. Именно они, по словам эксперта, «больше всего пострадают, если украинцы потеряют свой статус защиты».

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Европейские идеи и политические баталии

Для решения этой проблемы предлагаются разные идеи на европейском уровне. Например, бывший вице-премьер-министр Нидерландов Лодевейк Ашер предлагает ввести «Разрешение на реконструкцию». Этот документ позволил украинцам оставаться в ЕС в течение десяти лет, давая им возможность оценить, смогут ли они вернуться домой. Другие предлагают, чтобы ЕС окончательно разрешил вопрос и предоставил украинцам статус постоянного резидента.

Однако вопрос отношения к беженцам всегда является политически чувствительным. Даже если речь идет об украинцах, которые пользуются широким сочувствием. Странам ЕС, вероятно, понадобятся годы, чтобы согласовать соответствующее законодательство.

Специальный посланник: путь к единому решению

Украинцы не могут ждать так долго. Поэтому ЕС прибегает к проверенному методу решения сложных проблем: назначению специального посланника. Задача этого комиссара — найти общее решение по альтернативе нынешнему статусу защиты вместе с государствами-членами и Украиной.

Ключевой является разработка общеевропейского решения. Брюссель опасается, что в противном случае украинцы начнут переезжать в те страны ЕС, где для них будут самые благоприятные условия, что неизбежно повлечет за собой конфликты между государствами-членами.

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Ранее сообщалось, Европейский Союз начал подготовку к новому этапу — возвращение украинцев домой после завершения войны.