Украинские беженцы могут получить статус ПМЖ в некоторых странах ЕС после окончания войны / © ТСН.ua

Учитывая, что европейское убежище имеет свои временные рамки, украинским беженцам за границей необходимо заранее позаботиться об изменении своего статуса на постоянный, найдя официальную работу или поступив в местные учебные заведения.

О легальных путях для долгосрочного проживания в Европе и ключевых требованиях к искателям гражданства рассказала юрист по вопросам миграционного права Елизавета Мазур в комментарии для «Киев 24».

Потребность «заземлиться» и получить постоянные документы

Юрист отмечает, что украинцам сейчас критически важно сфокусироваться на легализации в странах своего проживания. Другой вариант – выбрать новое государство, где можно безопасно и надежно «заземлиться» с помощью постоянных документов. Для этого мигрантам необходимо иметь постоянный адрес регистрации, состоять на официальном учете по трудоустройству или иметь подтвержденный статус студента европейского вуза с пропиской в общежитии.

Эксперт подчеркивает один чрезвычайно важный нюанс: статус временной защиты по своей юридической природе вообще не является миграционным статусом. Это лишь временный инструмент спасения, поэтому полагаться исключительно на него в долгосрочной перспективе крайне рискованно.

Кто позволяет засчитать время убежища для гражданства

Несмотря на общую строгость европейских правил, некоторые государства все же пошли навстречу украинцам и позволили засчитывать время пребывания во временной защите как стаж для получения постоянного места жительства (ПМЖ) или даже гражданства. По словам юристки, в настоящее время в список таких стран входят Португалия, Германия и Испания.

Чтобы претендовать на паспорт этих государств, беженцам нужно соблюсти несколько четких условий. В первую очередь речь идет о пяти годах проживания в стране (с условием пребывания там не менее полугода ежегодно). Следующим обязательным шагом является успешная сдача комплексного экзамена для иностранцев.

«Следует сдать натурализационный тест. Это история, конституция и язык на уровне B1-B2. Каждая страна по-своему определяет этот уровень, но в большинстве это все-таки В1», — резюмировала Елизавета Мазур.

Напомним, украинцы, проживающие в Польше, могут претендовать на изменение своего статуса и оформление карты избитого CUKR , однако для этого необходимо выполнить ряд обязательных условий. Прежде всего, речь идет о непрерывном пребывании со статусом PESEL UKR по меньшей мере в течение 365 дней.

