Временную защиту пересматривают: одна из стран ЕС ужесточает правила для украинцев

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

В Чехии планируется уточнить условия пребывания для украинцев с временной защитой. Речь идет не о массовых ограничениях, а об усилении контроля и более четких правилах.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в интервью "Главком".

Какие изменения обсуждают

По словам дипломата, инициативы являются частью более широкой тенденции в Европе — переход к более структурированной миграционной политике.

Среди возможных новшеств:

сокращение разрешенного времени пребывания за пределами Чехии — с нынешних 90 дней до примерно одного месяца;

усиление контроля над соблюдением условий временной защиты.

В то же время подчеркивается: большинство работающих украинцев платят налоги и соблюдают законы, не ощутят существенных изменений.

Какая ответственность за нарушение

При несоблюдении правил могут применяться более жесткие меры:

аннулирование документов;

отмена статуса временной защиты;

принудительный возврат из страны.

Что важно для украинцев

Как отметил Зварыч, новые подходы преследуют цель разграничить тех, кто действительно нуждается в защите, и тех, кто нарушает правила.

Параллельно обсуждаются возможности для украинцев легче перейти от временной защиты к долгосрочному проживанию.

Дипломат также подчеркнул: дискуссии в ЕС по ограничениям для отдельных категорий беженцев, в частности мужчин призывного возраста, больше связаны с внутренней политикой отдельных государств и не направлены непосредственно против украинцев.

Напомним, гражданам Украины, которые находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL. Украинцы, которые этого не сделают, могут лишиться прав, связанных с временной защитой в стране.