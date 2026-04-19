Временную защиту пересматривают: одна из стран ЕС ужесточает правила для украинцев
В ЕС планируют пересмотреть правила для украинцев с временной защитой. Речь идет о более четких условиях пребывания и возможном усилении контроля за их соблюдением.
В Чехии планируется уточнить условия пребывания для украинцев с временной защитой. Речь идет не о массовых ограничениях, а об усилении контроля и более четких правилах.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в интервью "Главком".
Какие изменения обсуждают
По словам дипломата, инициативы являются частью более широкой тенденции в Европе — переход к более структурированной миграционной политике.
Среди возможных новшеств:
сокращение разрешенного времени пребывания за пределами Чехии — с нынешних 90 дней до примерно одного месяца;
усиление контроля над соблюдением условий временной защиты.
В то же время подчеркивается: большинство работающих украинцев платят налоги и соблюдают законы, не ощутят существенных изменений.
Какая ответственность за нарушение
При несоблюдении правил могут применяться более жесткие меры:
аннулирование документов;
отмена статуса временной защиты;
принудительный возврат из страны.
Что важно для украинцев
Как отметил Зварыч, новые подходы преследуют цель разграничить тех, кто действительно нуждается в защите, и тех, кто нарушает правила.
Параллельно обсуждаются возможности для украинцев легче перейти от временной защиты к долгосрочному проживанию.
Дипломат также подчеркнул: дискуссии в ЕС по ограничениям для отдельных категорий беженцев, в частности мужчин призывного возраста, больше связаны с внутренней политикой отдельных государств и не направлены непосредственно против украинцев.
Напомним, гражданам Украины, которые находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL. Украинцы, которые этого не сделают, могут лишиться прав, связанных с временной защитой в стране.