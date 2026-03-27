Украинские беженцы в Европе

Евросоюз рассматривает вариант продления действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год. Такой вариант обсуждается одновременно с его полной отменой после марта 2027 года.

Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Собеседники издания утверждают, что Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами относительно возможных вариантов нового легального статуса для украинских беженцев, когда действие временной защиты закончится.

До конца мая должно быть сформировано конкретное предложение, которое официально рассмотрят представители государств-членов в Брюсселе.

Рассматриваются все возможные варианты — от перевода украинских граждан на общие условия получения разрешений на проживание в государствах ЕС до создания нового спецстатуса для украинских беженцев.

Обсуждается также продление действия временной защиты еще на год, до марта 2028 года, принимая во внимание тот факт, что война в Украине до сих пор продолжается.

Как известно, директива о временной защите вступила в силу в марте 2022 года. Этот документ предоставил миллионам украинских беженцев от войны доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Действие директивы неоднократно продлевалось, сейчас ее конечным сроком было объявлено 4 марта 2027 года.

Напомним, Австрия официально определила главный правовой механизм для украинцев, которые планируют остаться в стране после завершения действия временной защиты.

Чехия планирует пересмотреть условия временной защиты украинских беженцев после 2027 года. Ограничения могут быть введены для мужчин трудоспособного возраста и жителей западных регионов.

Тем временем в Ирландии планируют сократить одну из программ поддержки украинских беженцев.