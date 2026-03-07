Моджтаба Хаменеи лечил импотенцию в Лондоне / © Clash Report в сети Х

Моджтаба Хаменеи, сын и вероятный преемник ликвидированного верховного лидера Ирана Али Хаменеи , оказывается, вел довольно насыщенную «духовную» жизнь в Великобритании. Согласно дипломатическим депешам США за 2008 год, опубликованным организацией WikiLeaks, он проходил весьма специфическое лечение импотенции в лондонских клиниках.

Об этом пишет BILD.

«Ракета мулл» и лондонская терапия

Как иронически отмечает политический обозреватель Филипп Фабиан, "эта ракета мулл просто не хотела запускаться". Хаменеи-младший вместе с женой годами имели проблемы с зачатием ребенка, из-за чего наследнику пришлось пройти по меньшей мере четыре курса лечения импотенции в Лондоне.

Самое интересное, что медицинская терапия включала чисто практические занятия в постели. И, как выяснилось, оттачивал свои навыки духовный деятель отнюдь не с законной женой, а с помощью специальных секс-тренингов. Лишь после этих «изнурительных» лондонских процедур супруги наконец-то смогли родить ребенка.

Религиозные лазейки для «временных дружин»

Казалось бы, как такие развлечения совместимы со строгими исламскими законами Ирана? Однако шиитское руководство нашло удобную юридическую лазейку в виде так называемого временного брака. Благодаря этому правилу Моджтаба Хаменеи якобы заключил в Лондоне по меньшей мере два таких краткосрочных союза для своих тренингов.

Как пояснила основательница либеральной мечети в Берлине, правозащитница и эксперт из ислама Сейран Атеш, это правило ввели еще в ранний период ислама для мужчин, которые путешествовали или воевали далеко от дома.

«„Кратковременный брак“ также предусматривает, что „жены“ получат компенсацию или оплату», — отметила эксперт.

Легализованная проституция

Интересно, что в большинстве других течений ислама, например в Саудовской Аравии, такая практика строго запрещена и приравнена к проституции. Однако в шиитском Иране эти сомнительные браки вполне легально заверяют местные нотариальные конторы.

Эта удобная схема вышла далеко за пределы Ближнего Востока. По словам Сейран Атеш, подобная практика действует сейчас даже в немецких борделях, где женщины предлагают такие «браки» за дополнительную плату. Часто для этого даже не нужен имам: клиенту достаточно попросить секс-работницу принять ислам и зачитать цитату из Корана, чтобы на короткое время сделать ее своей законной «женой».

Напомним, пока Тегеран угрожает миру войной, внутри страны тоже нет единства. Такая «многонациональная мозаика» Ирана теоретически может рассыпаться по сценарию СССР .