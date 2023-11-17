Временный бюджет США без помощи Украине: почему это не "предательство" — объяснение посла

Помощь Украине в этой бюджетной резолюции, в отличие от предыдущей, не фигурировала с самого начала.

Принятие и подписание президентом США Джо Байденом Временной бюджетной резолюции без помощи для Украины не является "предательством".

Об этом написала на своей Facebook-странице посол в США Оксана Маркарова, приведя ряд аргументов.

Во-первых, по ее словам, помощь Украине в этой бюджетной резолюции, в отличие от предыдущей, не фигурировала с самого начала обсуждения.

"Обе партии понимают, что Украине нужно финансирование на год, а не на 2-3 месяца, чтобы эффективно планировать свою оборону и также не быть частью сложного бюджетного процесса США в предвыборный год, который точно будет еще сложнее", — подчеркнула дипломат.

Во-вторых, пакет украинской помощи (как предложение администрации Байдена, так и разные его варианты от Сената и Конгресса) активно обсуждаются сейчас в обеих палатах. Маркарова уверяет, что позиция друзей Украины состоит в том, что вся помощь (безопасности, прямая бюджетная, восстановительная, энергетическая и гуманитарная) нужна как можно скорее.

“Это "как можно скорее" может быть после возвращения Конгресса к работе после Дня благодарения в конце ноября – декабре. Окончательного решения нет. Из хороших новостей – почти нет дискуссий по компоненту вооружнений. Из сложных: наиболее горячие дискуссии идут вокруг прямой бюджетной помощи, гуманитарной, а также средств для южной границы США — вопрос, который не имеет отношения к Украине, но привязан к пакету помощи Украине, Израилю и Южно-Тихоокеанской помощи”, — отметила она.

Оксана Маркарова уверяет, что Посольство Украины в США и все делегации из Украины активно работают над донесением вопроса о необходимости помощи и важности всех ее составляющих. "Делаем это как в Вашингтоне, так и в регионах", — утверждает посол. По ее словам, украинское общество в США также активно требует этого.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 ноября, подписал законопроект о временном финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун, но пакет не включает дополнительной помощи Украине и Израилю.

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