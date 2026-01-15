Временный президент Венесуэлы не поедет к Трампу из-за "просроченного паспорта"

Делси Родригес / © Associated Press

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес в среду, 14 января, не поедет в Соединенные Штаты на встречу с Дональдом Трампом. Как иронично заметил ее брат, председатель парламента Хорхе Родригес, визит не состоится из-за «просроченного паспорта».

Об этом сообщает AFP.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела свою первую пресс-конференцию после отстранения Мадуро от власти в результате военной операции США. Вместе с ней к прессе вышли ее брат, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо.

Она пообещала продолжать освобождать заключенных, которых удерживали во время правления бывшего президента Николаса Мадуро, и заявила о «новой политической эре» в стране.

В контексте запланированного на четверг, 15 января, визита в США Марии Корины Мачадо, лидера венесуэльской оппозиции, которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира за свою кампанию за восстановление демократии в стране, у Родригес спросили, поедет ли она в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Дональдом Трампом.

В ответ Делси Родригес помахала рукой, не отвечая, но Хорхе Родригес пошутил: «Срок действия ее паспорта истек».

В то же время, как сообщает агентство Анадолу, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разговаривал по телефону с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и назвал ее «замечательным человеком».

Американский лидер отметил, что они обсудили многочисленные темы, заявив, что, по его мнению, Америка «очень хорошо ладит с Венесуэлой».

Напомним, после свержения режима Николаса Мадуро лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что хочет передать свою Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу.