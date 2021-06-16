"Время для президентов никто не фиксирует": у Путина озвучили новые детали встречи с Байденом

Встреча состоится сегодня, 16 июня.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден во время встречи в Женеве 16 июня будут общаться столько, сколько сочтут необходимым.

Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков одному из российских телеканалов.

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По его словам, "намерения говорить" есть и у Путина, и Байдена, а потому они будут общаться столько, сколько сочтут нужным. "Главы государств — они и есть главы государств. Если они сочтут необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз. Время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", — подчеркнул Песков.

Он также говорит, что риторика перед саммитом положительная, хоть Вашингтом дал четкие сигналы перед встречей. "Этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом. Но вместе с тем и остались нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживания, через давление и так далее", — сказал представитель президента.

К слову, Путин и Байден начнут переговоры с участием главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Впрочем, позже смогут провести переговоры с глазу на глаз, если сочтут нужным.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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