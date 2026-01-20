- Дата публикации
"Время лести прошло": эксгенсек НАТО призвал Европу показать Трампу зубы
Время попыток задобрить президента США истекло — теперь Европа должна продемонстрировать силу и единство, иначе Североатлантический альянс может прекратить свое существование.
Кризис вокруг Гренландии перерастает в угрозу мировому порядку. На фоне ультиматумов Дональда Трампа бывший глава НАТО (2009–2014) и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен выступил с жестким обращением к европейским политикам. Он подчеркнул: единственное, что уважает Трамп, — это сила.
Об этом пишет издание Stern со ссылкой на интервью Расмуссена агентству AFP.
«Время лести прошло»
Расмуссен призвал своего преемника Марка Рютте и других лидеров ЕС отказаться от попыток успокоить комплиментами американского президента.
«Время для лести прошло. Европа же должна продемонстрировать мощь, силу и единство. Это единственное, что уважает Трамп», — заявил политик.
По его словам, нынешний конфликт — это не просто кризис внутри НАТО, это кризис «для трансатлантического сообщества в целом».
«На карту поставлено будущее НАТО и будущее мирового порядка», — предупредил Расмуссен.
Угроза распада Альянса и фактор Украины
Действия Трампа уже привели к «ментальному разрыву» между Вашингтоном и его древними союзниками. Расмуссен предостерег: если США отважатся на силовые действия против Гренландии (нападение), это «де-факто будет означать конец НАТО».
В то же время 72-летний политик призвал мир не разрешить этому спору затмить главную опасность.
«Нельзя позволить дискуссии о Гренландии отвлечь внимание от настоящей угрозы: захватнической войны России против Украины», — подчеркнул он.
Какой выход
Как бывший премьер Дании Расмуссен видит возможность «конструктивного диалога», но не на языке шантажа. Он предлагает:
Просмотр соглашения 1951 года между Данией и США о размещении американских войск на острове.
Позволить американским компаниям участвовать в добыче полезных ископаемых в Гренландии на рыночных условиях.
Это заявление прозвучало в преддверии выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где ожидаются очередные резкие заявления президента США.
Напомним, после беседы с генсеком НАТО Трамп сделал жесткое заявление относительно Гренландии. Американский лидер отметил стратегическое значение острова и роль США в обеспечении глобальной безопасности.