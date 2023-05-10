"Время отдать в антиквар": советник Тихановской прокомментировал состояние здоровья Лукашенко

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорк отметил, что здоровье самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко уже не первый год плохо.

Об этом в советник Тихановской рассказал в эфире телеканала "Киев".

Однако он подчеркнул, что любая информация о состоянии здоровья Лукашенко держится в секрете от общества.

"Здоровье Лукашенко плохо уже не первый год. Мы видим, что он стареет и физически и морально, пора его отдать в антиквар. Что у него точно, мы не знаем. Все его лечение держится в секрете. То ли страшный рак, то ли страшный рак? обычный грипп, люди будут думать, что это было. Каждое изменение в его здоровье – это государственный секрет", — сказал он.

Лукашенко может иметь серьезные проблемы со здоровьем

Напомним, белорусское издание Мотолько Помоги, которое занимается расследованиями, отметило, что у Лукашенко проблемы со здоровьем. Они обратили внимание на неудовлетворительный внешний вид белорусского диктатора во время парада в Москве 9 мая. Лукашенко выглядел несчастным и был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Вечером 9 мая впервые за 29 лет диктатор не выступил с речью на 9 мая. Вместо него ее произнес по его поручению выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Лукашенко стоял со стороны, сложа руки. А издание " Наша Ніва " заметило, что на последнем официальном мероприятии в Минске у него был хриплый голос.

Эксминистр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко подтвердил, что Лукашенко действительно болен. Об этом оппозиционер сказал "Апострофу".

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