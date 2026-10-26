«Время принимать решение»: Трамп заговорил о новых атаках на Иран

США и Иран / © depositphotos.com

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам Трампа, Соединенные Штаты не собираются участвовать в безрезультатных переговорах и не намерены играть в игры.

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«Мне нужно принять решение: довести ли дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и все», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали сокращать военное присутствие на базах Ближнего Востока и выводить часть дипломатического персонала из региона.

Мы ранее информировали, что Тегеран предложил Вашингтону план возобновления судоходства в Ормужском проливе и возвращение к переговорам.

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