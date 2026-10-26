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«Время принимать решение»: Трамп заговорил о новых атаках на Иран
Вместе с тем глава Белого дома сказал о возможности заключить мирное соглашение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пора определиться с дальнейшими действиями по Ирану — договариваться с Тегераном или возобновлять военные удары.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Трампа, Соединенные Штаты не собираются участвовать в безрезультатных переговорах и не намерены играть в игры.
«Мне нужно принять решение: довести ли дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и все», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали сокращать военное присутствие на базах Ближнего Востока и выводить часть дипломатического персонала из региона.
Мы ранее информировали, что Тегеран предложил Вашингтону план возобновления судоходства в Ормужском проливе и возвращение к переговорам.