Время пришло: израильский министр выступил за предоставление Украине военной помощи

Министр отреагировал на поставку ракет для РФ от Ирана и заявил, что Киев должен получить такую помощь от Израиля, как от США и НАТО.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал свое государство предоставить Украине военную помощь.

Об этом он написал вTwitter.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте.

Пора Украине получить военную помощь, как ее оказывают США и страны НАТО", – отметил израильский министр.

Помощь Израилю для Украины

Отметим, что Израиль с самого начала полномасштабного вторжения РФ воздерживался на оказание летальной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

В Израиле заявили, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, его страна оказывает немалую гуманитарную помощь Украине. В частности, речь идет о психологической поддержке.

Однако недавно The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.

Напомним, что по информации Washington Post, Иран намерен передать Российской Федерации баллистические ракеты класса "земля – земля".

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