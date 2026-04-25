«Время просыпаться»: Макрон заявил, что Китай, США и Россия выступают общим фронтом против Европы

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа находится в «уникальном моменте», когда Соединенные Штаты, Россия и Китай фактически действуют согласованно против интересов европейских стран.

Об этом сообщает Clash Report.

Макрон подчеркнул, что политика «Америка превыше всего» не ситуативная, а долгосрочная стратегия США.

«Мы должны трезво смотреть на стратегию США… Это не просто характер или поведение Трампа», — отметил он.

Президент Франции подчеркнул, что такой подход формируется уже много лет.

«Соединенные Штаты, я бы сказал, уже 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка. Второе — это Китай. Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр», — заявил Макрон.

Особенно резко он высказался по отношению к Китаю, указав на его влияние на экономику Европы.

«Китай убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем», — подчеркнул французский лидер.

Он привел примеры ключевых областей.

«Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай показывает настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии», — сказал он.

Макрон добавил, что Франция в меньшей степени пострадала от этих процессов.

«Франция пострадала меньше, поскольку „деиндустриализировалась“ в этих секторах десятилетиями раньше», — пояснил он.

Также президент Франции подверг критике европейское регулирование, которое, по его словам, не защищает собственных производителей.

«Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам», — отметил Макрон.

Он добавил, что Европа проигрывает из-за собственной открытости.

«Зачастую наша регулировка является обузой для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским», — подчеркнул он.

Подводя итог, Макрон призвал Европу к активным действиям.

«Не стоит недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая выступают против европейцев. Это правильный момент для нас — проснуться», — резюмировал он.

