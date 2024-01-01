"Время прояснить отношения с Югом": Северная Корея запустит спутники-шпионы 2024 года

Северная Корея планирует усилить эту программу тремя дополнительными спутниками-шпионами в 2024 году.

Северная Корея больше не будет искать примирения и воссоединения с Южной Кореей. Все потому, что первая пообещала вывести на орбиту три новых военных спутника-разведчика 2024 года.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает CNN.

Лидер Северной Кореи сказал, что межкорейские отношения стали "отношениями между двумя враждующими странами".

"Нам пора признать реальность и прояснить наши отношения с Югом", — сказал Ким, добавив, что если Вашингтон и Сеул попытаются провести военную конфронтацию с Пхеньяном.

"Я считаю, что мы больше не должны иметь дело с людьми, которые объявляют нас "главным врагом" и ищут только возможности для "падения нашего режима", сотрудничая ради примирения и объединения", — добавил Ким.

Шпионские спутники

После неоднократных неудач Северная Корея в ноябре заявила, что вывела на орбиту свой первый спутник-разведчик.

Аналитики утверждают, что если космический корабль заработает, то он может значительно улучшить военный потенциал Северной Кореи, в частности позволяя ей точнее нацеливать силы противника.

Согласно изображениям, опубликованным государственными СМИ, Ким поздравил этот подвиг, празднуя вместе с работниками на стартовой площадке. Южная Корея назвала запуск "явным нарушением" резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей Северной Корее использовать технологии баллистических ракет.

В воскресенье KCNA сообщила, что Северная Корея планирует усилить эту программу тремя дополнительными спутниками-шпионами в 2024 году.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал своим военным "дотла уничтожить" Соединенные Штаты и Южную Корею, если их спровоцируют, сообщили государственные СМИ в понедельник, после того как он пообещал усилить национальную оборону, чтобы справиться с тем, что он назвал беспрецедентной конфронтацией. из США.

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