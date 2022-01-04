"Время выполнить обещания": экс-генсек НАТО призвал членов Альянса принять Украину и Грузию в свой состав

Место в НАТО Украине и Грузии обещали в 2008 году, сказал предшественник Столтенберга.

Бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен напомнил членам НАТО, что "пришло время выполнить обещания" и наконец принять Украину и Грузию в свой состав.

Об этом он сообщил изданию Politico.

Он напомнил, что место в НАТО Украине и Грузии обещали в 2008 году, однако этого не произошло и "пришло время по реализации этого решения".

"Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пора нам разработать план действий по реализации нашего обещания. Если необходимо, мы можем это сделать с оговоркой, что статья 5 НАТО распространяется только на территории, подконтрольные Киеву и Тбилиси", – отметил Фог Расмуссен.

Однако, подчеркнул он, Альянс не может проводить политику открытых дверей по расширению, в которой Путин выступал бы "швейцаром".

"Украинцы – закаленный в боях народ, который готов бороться за свободу, которую большая часть Европы приняла как должное, и мы в свободном мире не должны питать иллюзий, что они также борются за нашу свободу. История говорит нам, что агрессоры, как правило, не остаются в своих кварталах", — сказал Андерс Фог Расмуссен.

Следует отметить, 10 января 2022 Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день 11 января состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ. А 12 января – заседание совета Россия-НАТО, ключевой темой обсуждения будет так называемый проект договора о "гарантиях безопасности".

Напомним, российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украины.

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