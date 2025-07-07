В РФ курсанты-десантники убили своего командира, испортив его парашют

Российский военный на парашюте / © Википедия/Corvax

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В России курсанты Рязанского воздушно-десантного училища убили своего командира-оккупанта, связав стропы его парашюта. В результате он разбился насмерть.

Об этом пишет российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Инцидент произошел 3 июня во время учебных скачков с парашюта. Тогда погиб заместитель командира взвода сержант Селин.

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Погибший оккупант-парашютист / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Было установлено, что пучки строп основного и запасного парашютов были кем связаны отрезками веревки от грузового парашюта, таким образом, чтобы не позволить куполом парашютов раскрыться.

Через два дня в преступлении неожиданно признался и взял вину на себя один из курсантов. Однако, похоже, он являлся одним исполнителем. Ведь на парашюте были обнаружены следы и другие ДНК, но их не удалось идентифицировать. Предполагается, что помощь в организации убийства ему могли оказывать его сослуживцы.

Аналогичным образом «на убой» было выведено из строя несколько парашютов командира роты данных курсантов, но он, к сожалению, не прыгал вместе со своим личным составом.

К убийству командира будущих окупантов может быть причастен «мажор» — сын влиятельного российского генерала, также обучающийся в этом училище. Его незадолго до инцидента сняли с должности командира взвода и назначили Селина.

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В итоге курсант, на которого «свалили» всю вину, заверил, что принял решение об убийстве командира «из-за личных неприязненных отношений».

Также сообщают, что погибший Селин воевал против Украины.

Ранее сообщалось, что россиянин взорвал штаб оккупантов и перешел на сторону ВСУ.