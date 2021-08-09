"Врос в эту страну, она — у меня": Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет

"Врос в эту страну, она — у меня": Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет

Лукашенко говорит, что мол следующие выборы будут честными.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о посте и кто будет президентом Беларуси после него, заявил, что "очень скоро" уйдет.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции 9 августа.

"Я врос в эту страну, она — у меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю. И иногда просто хочу спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет. Потому что такая работа... Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Не надо думать, когда пойдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", — сказал Лукашенко.

В то же время называть имя своего возможного преемника Лукашенко отказался. Только сказал, что кандидат должен быть преданным стране и надежным.

"Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно себя вести. Все будет на равных, но победят в Беларуси прагматичные, нормальные люди. Какую я позицию буду занимать — я не определился. Это же не вечная должность", — заявил он.

Ранее сообщалось, что год назад, после псевдовыборы, начались массовые протесты и задержания в Беларуси. В течение этого года страна превратилась в закрытый лагерь, откуда бегут граждане, а европейские политики в ужас от действий Александра Лукашенко.

Накануне в Киеве белорусы вышли на митинги: вспоминали погибших и мечтали о свободной стране. Как это было, читайте в материале.

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