Вручили Нобелевскую премию по экономике: кто и за что получил

Вручили Нобелевскую премию по экономике: кто и за что получил

Лауреатов назвали сегодня, 11 октября.

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

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"В этом году лауреаты предоставили нам новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинно-следственной связи можно сделать из природных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", — отметили в комитете.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens. #NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали основательница онлайн-издания Rappler Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

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