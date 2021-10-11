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Вручили Нобелевскую премию по экономике: кто и за что получил

Вручили Нобелевскую премию по экономике: кто и за что получил

Лауреатов назвали сегодня, 11 октября.

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду получили американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

"В этом году лауреаты предоставили нам новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинно-следственной связи можно сделать из природных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", — отметили в комитете.

Напомним, в 2020 году Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали основательница онлайн-издания Rappler Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

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