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Вручили Нобелевскую премию по литературе-2021: кому и за что

Вручили Нобелевскую премию по литературе-2021: кому и за что

Победителя объявили 7 октября во время конференции.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссный и сочувственный взгляд на последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Писатель родился в Занзибаре, а работал в Англии.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк — за "безошибочный поэтический голос".

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Шюкуро Манабэ и Клаус Гассельманн, а также Джоджио Паризи.

Нобелевская премия 2021 года по химии присуждена ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за новый метод синтеза молекул — асимметричный органокатализ.

Лауреатов Нобелевский комитет выбрал среди более чем 70 кандидатов. Победители получат награду в 10 млн шведских крон (986 тысяч евро). Из-за пандемии премии им вручат в родных странах, а не в Швеции, как это было раньше.

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