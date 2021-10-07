Вручили Нобелевскую премию по литературе-2021: кому и за что

Вручили Нобелевскую премию по литературе-2021: кому и за что

Победителя объявили 7 октября во время конференции.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссный и сочувственный взгляд на последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

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Писатель родился в Занзибаре, а работал в Англии.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк — за "безошибочный поэтический голос".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah "for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents ." pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Шюкуро Манабэ и Клаус Гассельманн, а также Джоджио Паризи.

Нобелевская премия 2021 года по химии присуждена ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за новый метод синтеза молекул — асимметричный органокатализ.

Лауреатов Нобелевский комитет выбрал среди более чем 70 кандидатов. Победители получат награду в 10 млн шведских крон (986 тысяч евро). Из-за пандемии премии им вручат в родных странах, а не в Швеции, как это было раньше.

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