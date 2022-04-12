Врут в ответ, даже на очевидные факты: Зеленский заявил об уверенности россиян в безнаказанности

Врут в ответ, даже на очевидные факты: Зеленский заявил об уверенности россиян в безнаказанности

Президент отметил, что количество убитых мирных жителей в оккупированных районах пока неизвестно.

Российские официальные лица и государственные пропагандисты отрицают преступления, совершенные их армией. Они говорят, что это инсценировка. Они врут в ответ, даже на очевидные факты, убеждающие всех в мире, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент и народ Литвы.

"Впрочем, ничего удивительного. Они всегда так поступали. Но все же они изменили тактику по районам, где российские военные еще есть. Там уже не покидают трупы на улицах. Там вывозят их и, вероятно, сжигают. Там проводят массовые депортации людей из захваченных" районов. Вывезли уже сотни тысяч человек. Их помещают в специальные фильтрационные лагеря. У них забирают документы. Их допрашивают, унижают. Сколько убивают – неизвестно", – отметил президент.

По словам Зеленского, многих депортированных распределяют по регионам России и запрещают уезжать оттуда. Очевидно, что все это – попытка избавиться от свидетелей российских военных преступлений в Украине.

"Возможно ли, что российские военные делали и делают это без приказов высшего командования? Невозможно. Возможно ли, что российское политическое руководство не отдает себе отчет, к каким последствиям могут привести такие приказы? Невозможно. Но это происходит на нашей украинской земле. Почему?

Ответ – очень циничный. Они уверены в безнаказанности. Уверены, что смогут сделать так, что мир это забудет. Что Европа им это забудет. Или – от претензий Европы можно будет просто отмахнуться», – сказал президент.

Напомним, 8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные похитили более 120 тысяч украинских детей. Некоторых из них изнасиловали: в Буче – 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.

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