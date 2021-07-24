Все больше граждан едут в соседнюю страну: Польша подсчитала выданные украинцам визы с начала года

Все больше граждан едут в соседнюю страну: Польша подсчитала выданные украинцам визы с начала года

Польша дала 20 077 отказов в выдаче виз украинцам с начала 2021 года.

Польша в течение первого полугодия 2021 года выдала украинцам 411 тысяч 370 национальных виз (типа D), и 44 шенгенские визы (типа С).

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос "Укринформа".

Больше всего польских виз выдали украинском в генконсульстве Польши во Львове — 152 тыс. 736 (более 37% от всех выданных виз). Также много виз было получено гражданами Украины в генконсульствах в Луцке (73 тыс. 669 визы) и Харькове (68 тыс. 417 виз).

В то же время, в течение этого же периода польские консулы 20 077 раз отказали в польской визе гражданам Украины.

В целом же польские консульские учреждения в Украине за первое полугодие 2021 года выдали 411 тыс. виз типов С и D, что почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270 тыс. виз).

Отметим, что национальная виза D выдается лицам, если те планируют находиться в той или иной стране длительный срок. Целью поездки может быть: обучение в университете; работа, спортивные и культурные мероприятия; семейные причины.

Как сообщалось, в Польше увеличилось работников, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

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