"Все больше людей в мире – на стороне добра в этой битве со злом": Зеленский показал, как со всей планеты поддерживают Украину (фото)

"Все больше людей в мире – на стороне добра в этой битве со злом": Зеленский показал, как со всей планеты поддерживают Украину (фото)

Идут тридцать третьи сутки героического противостояния Украины.

Поддержка всего мира в Украине ежедневно растет и крепнет. Каждый день люди из всех уголков планеты не устают и выходят на мирные акции против военной агрессии России.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, как украинцев поддерживают по всему миру.

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"Все больше людей в мире – на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии, нашего национального характера", — написал глава государства.

Ранее жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо – записала видео в поддержку украинцев. Его опубликовала на своей странице в Instagram первая леди Елена Зеленская.

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