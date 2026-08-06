«Все будут падать»: Лукашенко захотел создать «мощную» систему против дронов

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы создать универсальную систему борьбы с беспилотниками.

Об этом Лукашенко сказал 4 августа во время совещания по созданию Президентской академии технологий будущего. Видео обнародовал приближенный к нему Telegram-канал Пул Первого.

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По словам Лукашенко, сегодня многие государства сосредотачивают усилия на разработке новых беспилотников, однако, по его мнению, более перспективным направлением является создание эффективной системы противодействия им.

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«Я вот сейчас думаю над этой идеей: все паримся, беспилотники нужны, беспилотники. А если кто-нибудь умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, Беларуси, там да, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все они перестают летать, падают, взрываются и тому подобное», — заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси также убежден, что такая разработка могла бы фактически «обнулить» значение беспилотников в современной войне.

В этой связи Лукашенко призвал привлекать к работе над подобными технологиями талантливых специалистов независимо от их возраста.

Ранее сообщалось, что Беларусь развернет десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной.

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Мы ранее информировали, что украинские удары по составам Wildberries в России обернулись ущербом для Беларуси.

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