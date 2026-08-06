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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Все будут падать»: Лукашенко захотел создать «мощную» систему против дронов

По его словам, такая технология могла бы сделать использование дронов неэффективным.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы создать универсальную систему борьбы с беспилотниками.

Об этом Лукашенко сказал 4 августа во время совещания по созданию Президентской академии технологий будущего. Видео обнародовал приближенный к нему Telegram-канал Пул Первого.

По словам Лукашенко, сегодня многие государства сосредотачивают усилия на разработке новых беспилотников, однако, по его мнению, более перспективным направлением является создание эффективной системы противодействия им.

«Я вот сейчас думаю над этой идеей: все паримся, беспилотники нужны, беспилотники. А если кто-нибудь умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, Беларуси, там да, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все они перестают летать, падают, взрываются и тому подобное», — заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси также убежден, что такая разработка могла бы фактически «обнулить» значение беспилотников в современной войне.

В этой связи Лукашенко призвал привлекать к работе над подобными технологиями талантливых специалистов независимо от их возраста.

Ранее сообщалось, что Беларусь развернет десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной.

Мы ранее информировали, что украинские удары по составам Wildberries в России обернулись ущербом для Беларуси.

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