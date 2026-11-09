«Все будут уничтожены»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты могут возобновить военные удары по Ирану, если переговоры по заключению ядерного соглашения и разблокированию Ормузского пролива не продвинутся вперед.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNN.

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По словам американского лидера, дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности Тегерана согласиться на «очень серьезное соглашение». В то же время, Трамп охарактеризовал Иран как «неплатежеспособное государство».

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Президент США также заявил, что уже нанес Ирану значительные военные потери и не исключает повторной атаки, если возникнет такая потребность.

«Только что появились данные, вы видели это в этом году: инфляция составляет 301%. Я бы сделал это (нанес удар по Ирану), если бы возникла такая необходимость. Я нанес им очень серьезный удар. Вы даже не представляете, как сильного. Поэтому очень маловероятно, что мне придется это сделать», — сказал Трамп.

Он заверил, что американские военные силы, размещенные в регионе, остаются полностью готовыми к боевым действиям. По словам президента, операция может начаться в любой момент после соответствующего приказа.

«Мы готовы к этому. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. У нас их три. Они полностью готовы к бою», — заявил глава Белого дома.

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Кроме того, Трамп сообщил, что американская сторона уже определила потенциальные объекты новых атак на иранской территории. В их числе он назвал 38 мостов, которые, по его словам, военные США способны уничтожить в течение часа.

«У нас на прицеле 38 мостов, которые мы можем уничтожить буквально за один час. Все они будут уничтожены», — пригрозил президент.

В то же время Трамп подчеркнул, что не хотел бы разрушать инфраструктуру Ирана. Он объяснил свою позицию длительным периодом, который понадобится стране для восстановления разрушенных объектов. По его оценке этот процесс может растянуться примерно на десять лет.

«Мне не нравится разрушать мосты. А мост — это самое сложное сооружение для строительства. На это уходят годы, а я хороший строитель», — добавил Трамп.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал решение начать войну против Ирана правильным и отвечающим долгосрочным интересам США и всего мира.

Мы ранее информировали, что Россия передает ракеты Ирану для войны против США.

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