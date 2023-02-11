"Все цели достигнуты": в Минобороны РФ признали, что они массированно обстреливают Украину ракетами

В Минобороны РФ похвастались, что все "цели массированного удара достигнуты и все назначенные объекты поражены".

В России признали, что они сознательно массированно атакуют украинские города ракетами и бьют по энергетическим объектам, чтобы вывести из строя энергосистему.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны РФ.

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"В течение 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины" — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны-агрессора похвастались, что все "цели массированного удара достигнуты и все назначенные объекты поражены".

"Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов", — гордятся в Кремле последствиями атаки.

Ракетная атака России по Украине 10 февраля

Утром 10 февраля Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями являлись энергетические объекты и жилые дома. В результате атаки ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения.

Как сообщили в ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В возведении Генштаба ВСУ проинформировали, что за прошедшие сутки россияне во время атаки 10 февраля выпустили 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. И добавили, что угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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