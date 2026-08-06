"Все члены экипажа плакали": астронавт долетел до самой дальней точки от Земли и поразил жестом в честь покойной жены

Луна

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Экипаж Artemis II установил новый рекорд самого дальнего полета людей от Земли, достигнув максимального расстояния около 406,8 тысячи километров. Астронавты превзошли предыдущий рекорд Apollo 13. Во время облета Луны астронавты Рид Вайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Гансен предложили названия двух безымянных кратеров — Integrity и Carroll . Carroll должен почтить память покойной супруги командира миссии, Кэрролл Тейлор Вайзмен.

Об этом пишет SpaceDaily.

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Кратер Carroll расположен на границе видимой и обратной сторон Луны, северо-восточнее кратера Integrity. По данным NASA, его иногда можно увидеть с Земли.

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Как пишет SpaceDaily, в центре управления полетами предложение озвучил коллега Рида Вайзмена — Джереми Гансен.

«Несколько лет назад мы начали это путешествие в нашей сплоченной семье астронавтов и потеряли близкого человека… его звали Кэрролл, жена Рида, мать Кэти и Элли», — сказал он. Затем он указал на лунную особенность, расположенную прямо на границе между сторонами Луны. «Это яркое пятно на Луне. И мы хотели бы назвать ее "Кэрролл"», - добавил он.

Кэрролл Вайзман работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных, а позже школьной медсестрой близ Хьюстона. Она умерла от рака в 2020 году в возрасте 46 лет, оставив после себя Рида и двух дочерей. Вайзман говорил, что даже во время болезни она поощряла его продолжать полеты, потому что это была работа, которую он любил, и она не хотела, чтобы он бросал ее из-за нее. По его словам, нести ее память в космос было похоже на «продолжение движения по этому пути, которое мы прокладывали вместе 17 лет». Все четыре астронавта плакали, когда Центр управления полетами подтвердил имя.

Десять дней вокруг Луны

Artemis II стартовала 1 апреля 2026 на корабле Orion. Это был первый пилотируемый полет программы Artemis. Во время него астронавты побывали на обратной стороне Луны , а затем продолжили путь к Земле.

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Корабль успешно приводился 10 апреля возле Сан-Диего, завершив почти десятидневный тестовый полет. NASA использует собранные во время миссии данные, фотографии, видео и телеметрию для подготовки следующих полетов Artemis.

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