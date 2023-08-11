"Все, что будет делать Путин, очевидно": в ОП объяснили, как "вагнеровцы" могут попасть в Польшу

Россия постоянно прибегает к провокациям с мигрантами на границах Польши и Литвы.

Как известно, Евгений Пригожин находится в Беларуси. Так, любая действенная логистическая провокация ЧВК "Вагнера" будет означать, что это провокация России. Это государственная, а не частная компания.

Об этом в интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, за этим стоит Россия. Хотя репутация Путина и обнулена, но государство заинтересовано в существовании бандитской группировки, которая является международной и выполняет сейчас определенные информационно-спекулятивные задачи", – отметил он.

Будет ли ЧВК "Вагнера" заходить на территорию НАТО

По словам советника ОП, вероятнее всего, будет отработан сценарий с эмигрантами, которые несколько лет назад свозились с Ближнего Востока и пытались через Беларусь пробраться в Польшу и Литву. Через мигрантские потоки Россия попытается переместить туда несколько вагнеровских агентов, которые должны зайти на территорию Польши и что-то там делать. Но, подчеркивает Подоляк, это не будут прямые боестолкновения и т.д.

"Чем быстрее мы закончим войну и окончательно обнулим Россию в политическом смысле, тем быстрее не будет больше провокаций на границах. Путин понимает, что он не может переломить ход войны в Украине", – подчеркнул советник Офиса Президента.

Он будет делать две вещи:

будет провоцировать информационно, устраивать провокации на границе с Польшей или Литвой;

будет продолжать атаковать гражданское население Украины, пока имеет ракетный ресурс.

"Все, что будет делать Путин – очевидно. Единственный действенный инструмент сегодня – деэскалация. Она возможна только после передачи существенной военной помощи Украине", – подытожил Подоляк.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что ЧВК "Вагнер" продолжает сохранять присутствие на объектах в Беларуси. С территории страны не зафиксирован вывод "вагнеровцев" обратно в Россию и перемещение крупных колонн группировки внутри республики.

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