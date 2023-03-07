Все, что известно о массовых протестах в Грузии: в ход пошли коктейли Молотова (фото, видео)

В Грузии вспыхнули массовые протесты 7 марта после того, как парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния". Протестующие называют его "российским" и создающим угрозу для евроинтеграции Грузии.

ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Грузии по состоянию на вечер 7 марта.

Заметим, что законопроект, по поводу которого возмутилось грузинское общество, объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Документ во многом следует российскому законодательству об "иноагентах".

Вечером 7 марта в Тбилиси тысячи людей с грузинскими, украинскими флагами и флагами ЕС вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента и перекрыли центральный проспект. Участники акции скандировали "Нет российскому закону!".

К зданию парламента стянули силы "спецназа" и дополнительные наряды силовиков. Оттуда были эвакуированы депутаты.

Силовики начали применять против митингующих слезоточивый газ и водометы, чтобы не дать им приблизиться к зданию парламента. В конце концов вспыхнули стычки. Со стороны протестующих в правоохранителей полетели коктейли Молотова. Есть пострадавшие среди митингующих и представителей СМИ.

Заметим, что протестующие скандировали и знаменитую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

МВД Грузии объяснило применение силы тем, что "протест вышел за пределы законодательных рамок о свободе выражения мнений и мирных собраниях". В ведомстве также сообщили, что несколько полицейских были травмированы.

В Сети распространяется информация о применении против митингующих резиновых пуль.

დაშავებული მოქალაქეების ფოტოები აქ საქართველოს ათასობით მოქალაქე რუსთაველის გამზირზე რუსული კანონის პირველი მოსმენით დამტკიცებას აპროტესტებს. სტუდია მონიტორი Опубликовано სტუდია მონიტორი Вторник, 7 марта 2023 г.

Реакция президента

Заметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в настоящее время находится в США, где ее администрация уже отменяет все запланированные встречи в ООН. Лидер страны записала обращение со словами поддержки к гражданам Грузии на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке.

Зурабишвили заверила, что наложит вето на закон и подчеркнула, что Грузия видит свое будущее в Европе.

პრეზიდენტის მიმართვა Опубликовано სალომე ზურაბიშვილი/Salome Zourabichvili Вторник, 7 марта 2023 г.

Напомним, за день до принятия скандального закона об "иноагентах" в Грузии из-за него подрались депутаты, а под парламентом вспыхнул массовый протест.

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