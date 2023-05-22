Все, что известно о событиях в Белгородской области: взрывы, бои и заявления об "освобождении" региона

В легионе "Свобода России" сообщили о своем заходу в Белгородскую область и "освобождении" первого села — Козинки.

В Белгороде и области 22 мая раздаются взрывы, власти заявляют об обстрелах и бое с "украинскими диверсантами". Все это происходит на фоне утреннего заявления добровольцев легиона "Свобода России" о возвращении домой и призывах к борьбе за свободную РФ.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.

Заявление легиона "Свобода России"

Добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали утром видеообращение к своим согражданам с призывом к борьбе за свободную от президента Владимира Путина Россию. Авторы обращения также призвали жителей приграничных регионов РФ не сопротивляться и не бояться их.

"Жители России! Мы такие же россияне, как и вы. Нас отличает лишь то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пора взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец: Легион возвращается домой", – сказали авторы обращения.

Там также призвали россиян оставаться дома и успокоили их, что бойцы легиона не трогают гражданских.

Легион "Свобода России" – военное подразделение ВСУ, сформированное из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины после вторжения РФ.

"Диктатуре Кремля пора положить конец": добровольцы легиона "Свобода России" возвращаются домой

Взрывы в Белгородской области

В Белгородской области с утра было слышно немало взрывов. Пропаганда заявила о якобы обстреле со стороны ВСУ по селам Новостройка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Об обстрелах Грайворонского округа заявил и губернатор региона Вячеслав Гладков.

В то же время в самом Белгороде выли сирены воздушной тревоги, сообщалось о выстрелах по дронам, а на радио звучали призывы к эвакуации из области и анонсировалось ее "освобождение".

Бои на границе

Российские телеграмм-каналы начали сообщать о боях в районе российского КПП в Грайвороне Белгородской области и уничтожении этого пункта. В сети также показали видео якобы с места событий.

Россияне заявили об уничтожении пограничного пункта в Белгородской области и показали видео

В то же время в легионе "Свобода России" сообщили о своем заходу в Белгородскую область и "освобождении" первого села — Козинки. Бойцы легиона также заявили, что вместе с "Русским добровольческим корпусом" зашли в Грайворон. Они установили в области бело-сине-белые "флаги свободной России".

"флаги свободной России" установили в Белгородской области/Фото: Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" и бойцы "РДК" зашли в Белгородскую область (видео)

В то же время Гладков говорит, что на территорию Грайворонского округа зашла якобы "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

"Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", — сообщил губернатор.

В российских пабликах заявляют о бое "с диверсионной группой" неподалеку от населенных пунктов Глотово, Козинка и Гора-Подол. Эти населенные пункты остались без электро- и водоснабжения. Российские власти заявили о начале эвакуации из Козинки.

Над регионом летает российская авиация. В частности, над селом Рокитное российские вертолеты отстреливают тепловые ловушки.

Легион "Свобода России" продвигается в Белгородской области

Реакция Украины

События в Белгородской области прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он сообщил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев. Юсов подчеркнул, что операцию проводят только граждане России.

Напомним, накануне профессор истории Неаполитанского университета, знаток истории и настоящего Восточной Европы и России Андреа Грациози заявил, что армия РФ в войне против Украины потерпела четыре масштабных поражения, а решение Путина о полномасштабном вторжении в конечном итоге приведет к распаду его государства.

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