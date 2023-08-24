Все, что нужно знать о "гарантиях безопасности" от Лукашенко: Тихановская о гибели Пригожина

Тихановская призвала не доверять "гарантиям безопасности" Лукашенко и каким-либо соглашениям с ним

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская напомнила, что "гарантии безопасности" Евгению Пригожину после мятежа обещал именно Александр Лукашенко.

Об этом она написала вTwitter.

Тихановская предположила, что гибель Пригожина может покончить с присутствием "Вагнера" в Беларуси, уменьшив угрозу ее соседям.

"По преступнику Пригожиному в Беларуси не будут скучать. Он был убийцей, и его следует помнить таким. Никто не должен доверять "гарантиям безопасности" Лукашенко и каким-либо соглашениям с ним", — отметила Светлана Тихановская.

Напомним, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

"Росавиация" сообщила, что главарь "Вагнера" числился среди пассажиров. Впоследствии в той же "Росавиации" опубликовали список погибших пассажиров, среди которых был и Пригожин, и его "правая рука" Дмитрий "Вагнер" Уткин, которого называют основателем этой ЧВК.

Приближенные к "Вагнеру" телеграмм-каналы утверждают, что самолет с Пригожиным сбила российская ПВО. Вероятна, система С-300.

Заметим, что после попытки мятежа ровно два месяца назад гарантии безопасности Пригожину и "Вагнеру" давал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который вел переговоры с предводителем "вагнеровцев".

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