Все деньги – на войну: в РФ школьники вынуждены учиться в строительных вагончиках (видео)

Приоритетом для путинского режима стала война, все остальное финансируется по остаточному принципу.

В российском Дагестане жители одного из сел опубликовали в Интернете ролик с жалобой на ветхую школу и требуют пострить им новое здание.

Об этом пишет пропагандистский телеграм-канал "Baza".

Здание старой школы построили еще в 1967 году.

"Сейчас здание находится в плачевном состоянии: дырявый потолок, холод, и залитые дождём парты срывают уроки 130 детям", – говорится в сообщении.

Поэтому дети вынуждены учиться в строительных вагончиках. В них очень холодно зимой и жарко летом.

"При температуре +25°C на улице, внутри жара +35. При –10°C на улице, внутри +3-+4 °C. Как можно в таких условиях учиться", – рассказывает на видео местный житель.

Все деньги – на войну: в РФ школьники вынуждены учиться в строительных вагончиках

Как видим, путинский режим вовсе не учитывает потребности простых россиян, используя огромные доходы от продажи нефти и газа для собственного обогащения и для финансирования войны против Украины.

Ранее в ГУР сообщили, что в России из-за недовольства войной в Украине растет социальное напряжение.

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