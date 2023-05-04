Все дороги ведут к Путину: в Россию депортируют мобилизованного, дважды бежавшего из воинской части

Россиянина Игоря Санджиева мобилизовали на войну с Украиной осенью. Когда ему не удалось перевестись на альтернативную службу, он решил сбежать из воинской части.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание ASTRA.

Сначала россиянин смог уехать в Беларусь, откуда его все-таки вернули обратно в воинскую часть, затем, во время второй попытки побега, ему удалось выбраться в Казахстан.

Однако в Казахстане Санджиев подал заявление на статус беженца, что стало роковой ошибкой россиянина. Ему отказали и возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Суд Уральска приговорил его к 6 месяцам условно с выдворением из страны.

Напомним, в Москве девушка возложила цветы к памятнику Леси Украинке. В то же время ей угрожали статьей о "дискриминации" армии Российской Федерации.

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