"Все это может тянуться месяцами": украинка откровенно рассказала об особенностях жизни в Испании

Испания / © unsplash.com

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Испания традиционно остается одной из популярнейших стран для переезда. Иностранцев привлекает мягкий климат, высокий уровень безопасности и лояльные миграционные программы. Однако жизнь в этой европейской стране имеет и свою обратную сторону, которая для многих становится неприятным сюрпризом.

Об этом рассказала украинка Ирина, которая уже несколько лет проживающая в Испании, в TikTok.

По словам блоггерши, первое, с чем придется смириться эмигрантам — это слишком медленный темп жизни местного населения. Для тех, кто привык к скорейшему решению вопросов, испанская неторопливость может стать серьезным испытанием.

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«Документы, ответы от госорганов, записи к врачам — все это может длиться месяцами», — рассказала женщина.

Кроме того, традиционная испанская сиеста, которая длится несколько часов в разгар дня, оказывает существенное влияние на комфорт. В настоящее время закрываются не только государственные учреждения, но и большинство магазинов и аптек, что создает значительные неудобства новоприбывшим.

Невыносимая жара и угроза для здоровья

Несмотря на мифы об идеальном курортном климате, летние месяцы в Испании являются настоящим вызовом. Особенно тяжело приходится жителям южных регионов, где столбики термометров регулярно пересекают критические отметки.

«Если вы плохо переносите жару или у вас высокое давление, лето может стать для вас настоящим испытанием», — пояснила блогерша.

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Она подчеркнула, что температура на уровне 40 градусов здесь привычная реальность.

Кризис на рынке труда и дорогие квартиры

Наибольшим разочарованием для многих становится финансовый вопрос. Ирина предупреждает: найти хорошую работу на месте очень сложно. Местный рынок труда переполнен, а без высокого уровня знания испанского языка шансы на трудоустройство сводятся к минимуму.

При этом уровень доходов часто не соответствует реальным затратам на жизнь, поскольку стоимость недвижимости стремительно растет.

«Например, зарплата 1800 евро в месяц при аренде жилья 1200», — подытожила автор.

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Напомним, однако, проживающая в Испании украинская беженка сравнила жизнь на восточном побережье страны и в Стране Басков. По ее словам, север Испании отличается более высокими зарплатами, лучшей безопасностью и более комфортным климатом без сильной жары.

В то же время в Стране Басков сложнее найти работу без знания испанского языка, более дорогое жилье и значительно меньше украинских магазинов и заведений. На восточном побережье, по словам блоггерши, проще адаптироваться из-за большого украинского общества.

Также украинка из Харькова, выехавшая в Нидерланды, вместе с партнером более трех лет прожила в лагере для беженцев в комнате площадью 3 на 3 метра. После длительных поисков пара смогла арендовать свой дом.

По словам женщины, найти жилье было сложно — в течение года они получали отказы от арендодателей. В то же время, переезд из приюта, несмотря на страх и неопределенность, украинка назвала одним из лучших решений за время эмиграции.

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