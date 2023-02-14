"Все горит, взрывается, ужас": в Москве произошел масштабный пожар (фото и видео)

В Москве в ночь на 14 февраля произошел масштабный пожар на территории автосервиса. Площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров. На месте инцидента слышны взрывы.

Об этом сообщили местные телеграмм-каналы и опубликовали соответствующие фото и видео..

"Страшные взрывы, пылает серьезно. Все горит, взрывается, ужас...", — комментирует увиденное местный житель.

Спасатели уже приехали на место происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Они предоставили инциденту "повышенный ранг сложности".

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Напомним, вечером 13 февраля в Ярославской области РФ на газопроводе раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар. В России заявили, что потерпевших нет.

Также недавно ТСН.ua сообщал о "бавовне" в Белгородской области, в частности, в Новом Осколе. Местные информировали о нескольких мощных взрывах.

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