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"Все казалось невозможным": Скабеева паникует из-за атаки на Белгородскую область

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2167
Время на прочтение
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"Все казалось невозможным": Скабеева паникует из-за атаки на Белгородскую область

Скабеева паникует из-за атаки на Белгородскую область.

Пропагандистка Ольга Скабеева в истерике из-за мощной помощи Запада Украине и атаки на Белгородскую область РФ.

Главная пропагандистка России Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" заявила об истерическом состоянии из-за военной помощи Украине и последних событиях в Белгородской области.

Так, Скабеева отметила, что ранее поставки ракетных комплексов HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и другого оружия – "казалось невозможным", однако Украина все это получила.

"Все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область казалась невозможной еще позавчера", – заявила пропагандистка.

Теперь пропагандисты пытаются успокоить себя, что "снабжение ядерным оружием Украины невозможно".

Напомним, вечером 23 мая в центре Белгорода раздался взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
2167
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