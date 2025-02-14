Все конфликты заканчиваются переговорами, но есть условие: что глава МИД Китая сказал о войне

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что переговоры о завершении войны должны быть справедливыми.
Глава МИД КНР Ван И в Мюнхене рассказал о том, как 25 февраля 2022 года Китай выступил с инициативой диалога. Был сформулирован план по четырем пунктам.
Об этом Ван И сказал на Мюнхенской конференции безопасности.
"Был сформулирован план из четырех пунктов. А именно, суверенитет и центральная целостность обеих стран, соблюдение принципов и правил Устава ООН, учет интересов обеих сторон и использование всех возможностей, которые приведут к миру. Мы на основе этого плана прилагаем усилия для продвижения мира. И пока сохраняется надежда, мы будем эту работу продолжать", – отметил глава китайского внешнеполитического ведомства.
Ван И рассказал, как МИД направил своих специальных представителей в разные страны, включая Бразилию и страны Глобального Юга.
"Мы сформировали группу друзей мира. И на сегодняшний день можно сказать, что позиция Китая является рациональной, обоснованной и практически реализуемой. Она отражает консенсус международного сообщества. Все конфликты заканчиваются переговорами. Эти переговоры должны быть справедливыми", – отметил он.
Ван И подчеркнул, что Китай приветствует все усилия, ведущие к миру, включая инициативы США, выдвинутые в последние несколько дней по достижению соглашения с Россией.
"Мы считаем, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирном процессе. Эта война ведется на территории Европы. И поэтому Европа должна играть важную роль в мирном процессе. Нам необходимо приложить совместные усилия, чтобы урегулировать этот конфликт, чтобы обсудить, как нам достичь долгосрочной стабильности и безопасности Европы. Найти такое решение, которое будет будет приемлемо для всех", – подытожил он.
Напомним, китайские дипломаты через посредников предложили команде президента США Дональда Трампа организовать саммит между американским и российским лидерами, а также послать китайских миротворцев в Украину после возможного перемирия. По информации журналистов, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского. Белый Дом уже отверг эту инициативу, назвав ее "нежизнеспособной".
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