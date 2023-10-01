"Все логично": в России объяснили установку бюста Сталина на мемориале расстрелянных в 1939 году поляков

Дирекция мемориала уверяет, что памятник не восхваляет советского вождя, а лишь демонстрирует "виновника репрессий".

В Тверской области РФ на территории мемориального комплекса "Медное", который посвящен памяти жертв политических репрессий и где похоронены, в частности, расстрелянные в 1939 году польские военнопленные, появился бюст Сталина. Директор мемориала назвал это логичным.

Руководитель мемориального комплекса Александр Чуносов объяснил изданию "Подъем", что это просто отражение той эпохи.

"Это же эпоха. Они, что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите какую-нибудь нестыковку? Все логично, понятно”, – утверждает он.

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Чуносов уверяет, что бюст Сталина не восхваляет советского вождя, а лишь демонстрирует "виновника репрессий".

"Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий — люди сами себя репрессировали?" – удивляется он.

Правда, никакой подписи на бюсте, которая бы такое намерение дирекции мемориала подтверждала, судя по опубликованным фото, нет.

Кстати, на мемориале "Медное", кроме бюста Сталина, установлены также бюсты Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова.

"Весь советский пантеон палачей и убийц", — пишут в соцсетях об этой экспозиции.

Напомним, в Псковской области РФ в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину. Священник Русской православной церкви освятил монумент.

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