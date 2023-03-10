"Все максимально серьезно": Скабеева с гостями шоу обсуждали "криоконсервацию спермы солдат ВСУ"

Скабеева испугалась, что "бандеровцы никогда не закончатся".

Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева придумала очередной бред относительно украинской армии. Она заявила, что Украина готовит "целую армию отборных укров с повышенным уровнем русофобии".

Таким заявлением она ошарашила во время своей программы на пропагандистском российском канале.

В больных фантазиях Скабеевой украинские бойцы приступили к этой "миссии" и пошли массово сдавать образцы спермы, чтобы в случае их смерти была выведена "армия бандеровцев".

"В Украине сегодня приступили к генетическим экспериментам по созданию нации. Чтобы "бандеровцы" никогда не завершались, в Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ. Они замораживают мужское семя и сохраняют, чтобы их жены могли рожать в случае смерти бойца. Все максимально серьезно. На фронте сейчас самый лучший генофонд страны, поэтому любой военный ВСУ может прийти сдать образец и бесплатно его законсервировать. После этого группа ученых отберет лучших из лучших. И с помощью искусственного оплодотворения будет выведена целая армия отборочных укров с повышенным уровнем русофобии", - придумала кремлевская пропагандистка.

Как сообщалось ранее, Скабеева придумала мнимый голод в Британии, и поэтому граждане этой страны будут вынуждены "есть белок, потому что их много в парке". Так, по ее словам, животных уже подают в ресторанах.

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