"Все на столе" – Трюдо о возможном отправлении канадских войск в Украину

Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участия канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.
Об этом он сказал после Лондонского саммита в поддержку Украины, передает The Guardian.
Трюдо напомнил, что Канада "изначально была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных.
Отвечая на вопрос, может ли Канада предложить войска каким-либо миротворческим силам, он заявил:
"Канада рассмотрела пути, которыми она может лучше помочь, и, как я сказал несколько дней назад, все на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое".
Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "по мере необходимости всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".
Кроме того, канадский премьер отметил, что "мир изменился, поскольку мирное время, которое мы имели после холодной войны, перевернуто".
Как Трюдо относится к конфликту Зеленского с Трампом
Трюдо твердо поддерживает Зеленского, когда его спросили, что он думает о том, как относились к украинскому лидеру во время переговоров с администрацией США в Овальном кабинете в пятницу.
Трюдо напомнил, что в 2014 году Россия решила вторгнуться в Украину, оккупировать Крым и часть восточной Украины. За это россиян выгнали из G7. В 2022 году РФ решила нарушить существующее перемирие и вторглась в Украину с намерением взять Киев за три дня и всю страну за три недели.
"Это не удалось. Россия продолжает пытаться бороться за получение дополнительных земель в Украине. Мы могли бы увидеть конец этой войне завтра, если бы Россия решила прекратить свое незаконное вторжение в Украину. В пятницу в Овальном кабинете президент Зеленский во многих словах отметил, что Владимир Путин является лжецом и преступником, и ему нельзя доверять, что нарушит какие-либо договоренности. Я поддерживаю Владимира Зеленского и я поддерживаю народ Украины", — подытожил канадский премьер.
Тем не менее, Трюдо уверен, что "США всегда будут союзником Канады".
Ранее премьер Британии Стармер сделал важное заявление о миротворцах в Украине.
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