"Все на столе" – Трюдо о возможном отправлении канадских войск в Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участия канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

Об этом он сказал после Лондонского саммита в поддержку Украины, передает The Guardian.

Трюдо напомнил, что Канада "изначально была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных.

Отвечая на вопрос, может ли Канада предложить войска каким-либо миротворческим силам, он заявил:

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"Канада рассмотрела пути, которыми она может лучше помочь, и, как я сказал несколько дней назад, все на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое".

Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "по мере необходимости всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".

Кроме того, канадский премьер отметил, что "мир изменился, поскольку мирное время, которое мы имели после холодной войны, перевернуто".

Как Трюдо относится к конфликту Зеленского с Трампом

Трюдо твердо поддерживает Зеленского, когда его спросили, что он думает о том, как относились к украинскому лидеру во время переговоров с администрацией США в Овальном кабинете в пятницу.

Трюдо напомнил, что в 2014 году Россия решила вторгнуться в Украину, оккупировать Крым и часть восточной Украины. За это россиян выгнали из G7. В 2022 году РФ решила нарушить существующее перемирие и вторглась в Украину с намерением взять Киев за три дня и всю страну за три недели.

"Это не удалось. Россия продолжает пытаться бороться за получение дополнительных земель в Украине. Мы могли бы увидеть конец этой войне завтра, если бы Россия решила прекратить свое незаконное вторжение в Украину. В пятницу в Овальном кабинете президент Зеленский во многих словах отметил, что Владимир Путин является лжецом и преступником, и ему нельзя доверять, что нарушит какие-либо договоренности. Я поддерживаю Владимира Зеленского и я поддерживаю народ Украины", — подытожил канадский премьер.

Тем не менее, Трюдо уверен, что "США всегда будут союзником Канады".

Ранее премьер Британии Стармер сделал важное заявление о миротворцах в Украине.

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