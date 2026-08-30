«Все на землю»: на техно-фестивале произошла стрельба, нападающий сбежал

Трагедия на фестивале техно в Швейцарии / © Getty Images

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В Швейцарии произошла трагедия — во время фестиваля техно «Aarauer Rave» в городе Аарау произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Еще пятеро участников получили ранения. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF24.

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Стрельба в Швейцарии: нападающего задержать не смогли

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье, 30 августа, около 2:30, на территории местного ипподрома, где и проводили масштабное событие. В общей сложности на площадке находилось около 3,5 тысячи любителей электронной музыки.

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Когда раздались первые выстрелы, немало людей восприняли их за праздничные фейерверки. Страшную реальность люди осознали только когда услышали крики: «Все на землю».

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Полиция заблокировала весь периметр, привлекая к операции пожарных, военный вертолет Super Puma и специальное подразделение гражданской защиты кантона Аргау.

Правоохранители обращаются ко всем очевидцам и владельцам любых видеозаписей с просьбой поделиться материалами со следствием. Жителей и прохожих просят не посещать район ипподрома, ведь нападающий или нападающие до сих пор не задержаны и находятся на свободе.

Фестиваль «Aarauer Rave Vol. 7», который должен был запомниться как яркий праздник для поклонников электронных ритмов со всего мира, завершился чрезвычайной ситуацией.

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Напомним, в швейцарском кантоне Граубюнден во время спуска по долине Розег произошла авария с участием конных карет, которыми группа из около 40 местных туристов возвращалась с экскурсии. Во время движения извозчик одной из карет заметил неисправность тормозов и попытался направить упряжку на более ровный участок, но одна из лошадей упала, после чего экипаж потерял устойчивость и на большой скорости врезался в дерево.

В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы. Еще несколько пассажиров пострадали, их доставили в больницы тремя вертолетами и четырьмя автомобилями скорой помощи, тогда как остальным участникам оказали помощь на месте в Понтрезине. Пока обстоятельства трагедии расследуют полиция кантона и прокуратура.

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