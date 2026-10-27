Как Путин искал путь к Трампу / © Associated Press

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Попытки Кремля установить связь с Трампом имеют давнюю историю и строились по классическим методам спецслужб — расчет делался на то, что окупаемость этих усилий произойдет со временем. Еще задолго до начала политической карьеры Трампа российские бизнес-круги, приближенные к Путину, искали общую почву с американским застройщиком. Как сработала стратегия Путина?

Об этом пишут Foreign Affairs.

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Как Путин десятилетиями склонял на свою сторону Трампа

Знаковым эпизодом стала организация мероприятия «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году вместе с семьей Агаларовых. Впоследствии, во время избирательной кампании в 2016 году, РФ прибегла к прямому вмешательству в американский избирательный процесс против Хиллари Клинтон.

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Несмотря на то, повлиял ли взлом почты демократов на итоговые цифры голосований, факт целенаправленной работы Кремля в пользу Трампа бесспорен.

Первые результаты этой стратегии показались уже в 2017 году, когда Трамп публично выражал восхищение Путиным. Во время саммита в Хельсинки в 2018 году он и вовсе подвергает сомнению доклады собственных спецслужб по вмешательству РФ, отдав предпочтение заявлениям Путина.

Впрочем, тогда радикальному развороту политики США помешала команда нацбезопасности Герберта Макмастера, Джеймса Мэттиса и Майка Помпео.

Настоящие сдвиги произошли по возвращении Трампа к власти в 2024 году. Главным ударом стало полное прекращение прямой американской вооруженной и финансовой помощи Украине. Хотя продажи оружия европейским странам для дальнейшей передачи Украине остаются формально разрешенными, эти поставки нестабильны и крайне малы, если сравнивать с предыдущими объемами. В дефиците оказались и критически важные ракеты к ПВО Patriot.

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После этого США сделали еще ряд уступок: заблокировали перспективы членства Украины в НАТО, поднимали вопросы сдачи Донбасса во время саммита на Аляске, жестко публично критиковали Украину и президента, сняли ограничения на поставки российского дизеля, временно ограничили обмен разведданными и связь Starlink.

Параллельно продолжаются непубличные переговоры по масштабным экономическим проектам: продаже активов компании «Лукойл» американским структурам, возобновление работы газопровода «Северный поток — 2» и привлечение российского капитала в проекты СПГ на Аляске. Это откроет для России новые источники финансирования войны.

Есть ли шанс, что ситуация изменится

Несмотря на очень сложную ситуацию, украинцы продолжают бороться. Европейские партнеры самостоятельно пытаются закрыть пробелы, которые появляются из-за действий США. Оборонный сектор в ускоренном режиме разрабатывает новые версии беспилотников и дронов. Поскольку динамика войны постоянно меняется, у Киева снова есть шанс перехватить технологическую и военную инициативу.

Изменение курса США также возможно, в частности, после промежуточных выборов. Американский избиратель не поддерживает сдачу украинских интересов. В случае победы Демократической партии на выборах на следующей неделе новый состав Конгресса получит рычаги для расследования сомнительных соглашений с РФ, возобновление помощи Украине и законодательное блокирование действий, которые вредят оборонной способности Киева.

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Сам Трамп ранее также показывал свою динамичность и возможность менять мнение в считанные часы. Учитывая это и приближающийся статус «хромой утки», влияние действующего президента США будет постепенно снижаться. Расчет Кремля на бессрочную поддержку лояльного Трампа может оказаться ошибочным.

Путин: последние новости

Напомним, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предположила, что Владимир Путин может иметь компромат на Дональда Трампа, которым можно объяснить особое отношение американского лидера к Кремлю.

Клинтон в очередной раз раскритиковала политику Трампа по отношению к России, назвав его «марионеткой Путина», и выразила обеспокоенность тем, что он ставит благосклонность к России выше демократии и безопасности США, а уступки Москве угрожают всей Европе.

Кроме того, Клинтон высказала предположение, что Трамп стремится договориться с Путиным и Си Цзиньпином о геополитическом разделении сфер влияния в мире между США, Россией и Китаем. Также она отметила, что полная публикация документов по делу Джеффри Эпштейна может шокировать даже сторонников президента США и оказаться для него неприятной.

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