Все немедленно домой: польский депутат призвал депортировать всех украинцев

Скандал между Украиной и Польшей / © Getty Images

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Польский ультраправый политик, бывший член партии «Право и справедливость» (PiS) Януш Ковальский, на фоне скандала между странами, призвал власть немедленно депортировать всех украинцев домой.

Такое резкое заявление он написал на официальной странице Facebook.

«Украинцы, поддерживающие идеологию УПА, несут опасность для Польши. Все должны как можно скорее вернуться в Украину!», — написал он и прикрепил фото с Зеленским.

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Он добавил, что «пора начать программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны возвратиться туда».

Более того, польский оппозиционный политик спросил у граждан своей страны, стоит ли отправить всех украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны РФ, домой.

Реакция поляков на инициативу

Это сообщение за сутки набрало более 20 тысяч предпочтений. Есть как противники, так и приверженцы такой инициативы. Поляки называют украинский народ неблагодарными и опасными людьми.

«Потому что они хамят полякам, они проявляют пренебрежение и слишком много разрушений и пожаров! Это неблагодарные опасные люди.

Молодые украинцы двигаются к фашизму, показали это на НАШЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТАДИОНЕ, Осквернили место. Так что им не рады.

Конечно, пусть возвращаются в Украину, если им здесь не устраивает».

В то же время, часть комментаторов выступает против и реагирует с юмором на идею политика.

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«По этому мнению иностранные страны должны выбрасывать и поляков. Поляки работают по всему миру, хотят, чтобы к ним относились справедливо, а другие хотят работать в обмен на нас, никакой толерантности.

Я не согласен. Людей не депортируют просто так. Мы не советская Россия.

Пора начать программу Ковальских в космос».

Отметим, что этот политик отмечается неоднозначными заявлениями по Украине и украинцам. Не так давно премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег представителей оппозиции в Сейме, в том числе и Ковальского, от разжигания антиукраинских и ксенофобских настроений.

Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Между Украиной и Польшей не утихает дипломатический скандал. На фоне ухудшившихся отношений польские политики призывают государство готовиться к возможному конфликту с Украиной, когда завершится война с Россией. Также они просят Варшаву улучшить отношения с Москвой.

По мнению дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Украины Андрея Веселовского, спор связан прежде всего с внутриполитической борьбой в самой Польше, а последние резкие заявления польских политиков являются инструментом влияния на избирателей.

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